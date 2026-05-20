Агент Матвеев: финал между «Локо» и «Ак Барсом» превосходит предыдущие два

Хоккейный агент Андрей Матвеев высказался по итогам пятого матча финальной серии Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и «Локомотивом». Прошедшая накануне встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу ярославцев.

«Считаю, нынешний финал превосходит предыдущие два, элементарно, по количеству матчей, а также напряжённости и интриге. Что касается пятой игры, то мне она напомнила первый матч, когда фактически результат был сделан во втором периоде, через серийные голы. Вновь Ярославль дважды забил и уверенно победил. Отмечу связку ветеранов Паника и Фрейза, также, конечно, энергию Александра Радулова. Что касается Казани, то здесь мы видим, что Хмелевски забивает в двух последних матчах. Потеря Иванова не сказалась на ярославцах, Красковский дебютировал в серии и сыграл неплохо. Что касается Билялова, то я не считаю, что это вратарские голы. Да, Арефьев вышел, и сыграл неплохо, и не пропустил, но я бы предпочёл всё-таки именно Билялова в шестой игре. Поскольку здесь уже всё или ничего, либо отпуск, либо седьмой матч. И по серии мы наблюдаем единственную тенденцию — команды обмениваются победами. И будет крайне интересно, если всё-таки седьмой матч состоится в Ярославле и этот тренд продолжится», — приводит слова Матвеева Metaratings.