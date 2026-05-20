Агент Матвеев: финал между «Локо» и «Ак Барсом» превосходит предыдущие два

Хоккейный агент Андрей Матвеев высказался по итогам пятого матча финальной серии Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и «Локомотивом». Прошедшая накануне встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу ярославцев.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
19 мая 2026, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 1
Ак Барс
Казань
1:0 Фрейз (Паник, Береглазов) – 28:35 (5x5)     2:0 Кирьянов (Гернат) – 30:00 (5x5)     3:0 Фрейз (Паник, А. Радулов) – 42:25 (5x5)     4:0 Каюмов – 56:19 (en)     4:1 Хмелевски – 58:27 (5x3)    

«Считаю, нынешний финал превосходит предыдущие два, элементарно, по количеству матчей, а также напряжённости и интриге. Что касается пятой игры, то мне она напомнила первый матч, когда фактически результат был сделан во втором периоде, через серийные голы. Вновь Ярославль дважды забил и уверенно победил. Отмечу связку ветеранов Паника и Фрейза, также, конечно, энергию Александра Радулова. Что касается Казани, то здесь мы видим, что Хмелевски забивает в двух последних матчах. Потеря Иванова не сказалась на ярославцах, Красковский дебютировал в серии и сыграл неплохо. Что касается Билялова, то я не считаю, что это вратарские голы. Да, Арефьев вышел, и сыграл неплохо, и не пропустил, но я бы предпочёл всё-таки именно Билялова в шестой игре. Поскольку здесь уже всё или ничего, либо отпуск, либо седьмой матч. И по серии мы наблюдаем единственную тенденцию — команды обмениваются победами. И будет крайне интересно, если всё-таки седьмой матч состоится в Ярославле и этот тренд продолжится», — приводит слова Матвеева Metaratings.

