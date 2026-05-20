Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Курбатов: в ИИХФ нет прямой ассоциации, что раз русский — значит плохой

Курбатов: в ИИХФ нет прямой ассоциации, что раз русский — значит плохой
Комментарии

Генеральный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов рассказал, что на всех выборах в Международной федерации хоккея (ИИХФ) избирают не страны, а людей без привязки к национальности. Ранее стало известно, что ФХР приняла решение о выдвижении кандидатуры Курбатова в совет ИИХФ.

«Во многих странах всё строится на личных отношениях. Я давно внутри этой организации, я знаю очень много людей, они знают меня. И там нет такой прямой ассоциации, что раз русский — значит плохой. Выбирают не страну, а персоналии, страна выдвигает. Смотрят на то, как человек себя ранее зарекомендовал и насколько способен работать на таком уровне и принимать решения», — приводит слова Курбатова ТАСС.

Материалы по теме
Дмитрий Курбатов: на заседании совета ИИХФ только один человек голосовал за Россию
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android