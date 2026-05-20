Курбатов: в ИИХФ нет прямой ассоциации, что раз русский — значит плохой

Генеральный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов рассказал, что на всех выборах в Международной федерации хоккея (ИИХФ) избирают не страны, а людей без привязки к национальности. Ранее стало известно, что ФХР приняла решение о выдвижении кандидатуры Курбатова в совет ИИХФ.

«Во многих странах всё строится на личных отношениях. Я давно внутри этой организации, я знаю очень много людей, они знают меня. И там нет такой прямой ассоциации, что раз русский — значит плохой. Выбирают не страну, а персоналии, страна выдвигает. Смотрят на то, как человек себя ранее зарекомендовал и насколько способен работать на таком уровне и принимать решения», — приводит слова Курбатова ТАСС.