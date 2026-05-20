Никита Комаров: в пятом матче серии была очередная сильная игра от «Локомотива»

Бывший нападающий «Трактора», «Автомобилиста» и минского «Динамо» Никита Комаров высказался по итогам пятого матча финальной серии Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и «Локомотивом». Прошедшая накануне встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу ярославцев.

«Мы наблюдали очередную сильную игру от «Локомотива», причём даже при очень осторожном начале. В плей-офф, особенно в финале, очень важна психология команды. Второй период показал, что если ты не можешь реализовать свои голевые моменты вовремя, то наказание будет неизбежно — отсюда и два серийных гола Ярославля за полторы минуты. Считаю, для «Ак Барса» не время экспериментов по вратарской бригаде, поэтому в шестой игре ожидаю увидеть Билялова. Закроет ли «Локомотив» серию? Хоккей тем и прекрасен хоккей, что каждый матч начинается со счёта 0:0. Поэтому в Казани всё будет заново, с чистого листа», — приводит слова Комарова Metaratings.