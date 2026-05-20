Никита Комаров: в пятом матче серии была очередная сильная игра от «Локомотива»

Бывший нападающий «Трактора», «Автомобилиста» и минского «Динамо» Никита Комаров высказался по итогам пятого матча финальной серии Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и «Локомотивом». Прошедшая накануне встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу ярославцев.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
19 мая 2026, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 1
Ак Барс
Казань
1:0 Фрейз (Паник, Береглазов) – 28:35 (5x5)     2:0 Кирьянов (Гернат) – 30:00 (5x5)     3:0 Фрейз (Паник, А. Радулов) – 42:25 (5x5)     4:0 Каюмов – 56:19 (en)     4:1 Хмелевски – 58:27 (5x3)    

«Мы наблюдали очередную сильную игру от «Локомотива», причём даже при очень осторожном начале. В плей-офф, особенно в финале, очень важна психология команды. Второй период показал, что если ты не можешь реализовать свои голевые моменты вовремя, то наказание будет неизбежно — отсюда и два серийных гола Ярославля за полторы минуты. Считаю, для «Ак Барса» не время экспериментов по вратарской бригаде, поэтому в шестой игре ожидаю увидеть Билялова. Закроет ли «Локомотив» серию? Хоккей тем и прекрасен хоккей, что каждый матч начинается со счёта 0:0. Поэтому в Казани всё будет заново, с чистого листа», — приводит слова Комарова Metaratings.

