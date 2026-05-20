Главный тренер «Химика» Егор Башкатов дисквалифицирован на один матч, сообщает пресс-служба Всероссийской хоккейной лиги.

«На 60-й минуте матча № 81 плей-офф OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ сезона-2025/2026 между командами «Югра», г. Ханты-Мансийск и «Химик», г. Воскресенск, состоявшегося 18 мая 2026 года, произошёл эпизод, связанный с действиями главного тренера команды «Химик» Егора Башкатова.

Спортивно-дисциплинарный комитет, изучив эпизод, принял решение наложить на главного тренера команды «Химик» наказание, применяя пункт 4.8. статьи 70 «Дополнительные санкции» Главы 15 Регламента, и дисквалифицировать на один матч», — говорится в официальном сообщении пресс-службы ВХЛ.