Маккиннон рассказал секрет хоккейного долголетия 41-летнего Брента Бёрнса

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон высказался об игре 41-летнего защитника Брента Бёрнса и рассказал, что игрок обороны очень много времени уделяет восстановлению, что способствует его долголетию.

«Он спит очень много, больше чем кто-либо в команде. Он как большой медведь. Спит с трёх до шести вечера каждый день, а затем спит ещё 10 часов ночью. Это безумие. Думаю, это причина, почему он играет так долго. У него отличное мировоззрение, Брент очень весёлый и создаёт приятную атмосферу вокруг себя, очень позитивен и делает много правильных вещей вне льда», — цитирует Маккиннона пресс-служба клуба.