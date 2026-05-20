Сезон-2025/2026 установил общий рекорд посещаемости матчей КХЛ и установит рекорд средней посещаемости всего спортивного года.

Регулярный чемпионат Фонбет КХЛ сезона-2025/2026 стал самым посещаемым в истории – 5 874 018 зрителей на 748 матчах при средней посещаемости 7853 зрителя на каждой игре. Оба показателя стали лучшими за всё время.

В текущем плей-офф команды провели 75 матчей при 77 возможных. За это время игры посетили 686 357 зрителей, что является шестым результатом по суммарной посещаемости, после шестого матча финала он станет пятым, а если случится седьмая игра, то четвёртым. При этом по средней посещаемости текущий плей-офф является третьим в истории с показателем 9151 зритель на каждой игре. Рекордные показатели принадлежат двум предыдущим плей-офф – в 2024 году 80 матчей посетили 751 703 зрителя (9396 в среднем), в 2025 году 87 матчей посетили 836 472 (9614 в среднем).

Но по общей посещаемости текущий сезон побил достижение прошлого года. Во время финальной серии между «Локомотивом» и «Ак Барсом» был установлен новый рекорд. 6 560 375 зрителей посетили сейчас все матчи сезона при среднем значении 7971 зритель на каждой игре. Предыдущий рекорд был установлен годом ранее – 6 543 257 зрителей при среднем значении 7529 зрителей.