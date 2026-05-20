Каким будет финал Кубка Стэнли?

В борьбе за выход в финал «Монреаль Канадиенс» встретится с «Каролиной Харрикейнз». Вторую полуфинальную пару составили «Вегас Голден Найтс» и «Колорадо Эвеланш».

Полуфинальную стадию откроет серия между «Колорадо Эвеланш» и «Вегас Голден Найтс». Первый матч противостояния состоится 21 мая и пройдёт на площадке «Эвеланш». Вторая полуфинальная серия начнётся 22 мая на домашней площадке «Каролины».

Напомним, действующим победителем Кубка Стэнли является «Флорида Пантерз», которая в этом году не смогла квалифицироваться в плей-офф.