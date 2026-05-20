Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Губерниев: у «Ак Барса» нет шансов, если «Локомотив» продолжит играть в том же духе

Губерниев: у «Ак Барса» нет шансов, если «Локомотив» продолжит играть в том же духе
Комментарии

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о финале Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Ак Барсом». Ярославцы выиграли пятый матч со счётом 4:1 и вышли вперёд в серии (3-2).

«Мне казалось, что «Локомотив» перед прошлой игрой немножко подсел физически, но практика показала, что люди не просто восстановились, но ещё и прибавили. Если они продолжат играть в том же духе, связывая «Ак Барс» по рукам и ногам и реализуя свои моменты, у «Ак Барса» шансов нет.

«Ак Барсу» нужно ещё прибавить. По сравнению с регуляркой в плей‑офф он уже прибавил очень сильно, но нужно ещё прибавлять и надеяться, что Билялов будет совершать чудо. Тем не менее шайба сейчас на половине «Локомотива», – цитирует Губерниева «Матч ТВ».

Материалы по теме
«Локомотив» — в шаге от второго Кубка Гагарина подряд! «Ак Барс» теперь приговорён?
«Локомотив» — в шаге от второго Кубка Гагарина подряд! «Ак Барс» теперь приговорён?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android