Маккиннон назван главным претендентом на «Конн Смайт» по версии The Athletic

Журналисты The Athletic назвали фаворитов в борьбе за «Конн Смайт Трофи» – приз самому ценному игроку Кубка Стэнли. Каждый из 29 опрошенных выбрал одного хоккеиста.

Наибольшее количество голосов получил форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон – 21. Второе место с тремя голосами занял вратарь «Каролины Харрикейнз» Фредерик Андерсен, замкнул тройку форвард «ураганов» Тейлор Холл.

По одному голосу получили Джексон Блэйк и Сет Джарвис (оба – «Каролина»), а также Митч Марнер («Вегас Голден Найтс»).

Маккиннон забивал в 46,2% (48/104) своих матчей Кубка Стэнли и по данному показателю вышел на третье место в истории НХЛ, сравнявшись с Крейгом Симпсоном (31/67; 46,2%).