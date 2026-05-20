«Трактор» сделал квалификационные предложения трём игрокам. Как сообщает пресс-служба клуба, в соответствии с Правовым регламентом КХЛ квалификационные предложения получили вратарь Савелий Шерстнёв, а также нападающие Андрей Никонов и Александр Кисаков.

Савелий Шерстнёв дебютировал в КХЛ в минувшем сезоне. В 12 матчах вратарь одержал пять побед и отразил 91,8% бросков при коэффициенте надёжности 2.12.

Андрей Никонов присоединился к «Трактору» в сезоне-2025/2026. В 60 матчах форвард набрал 9 (6+3) очков.

Александр Кисаков также стал игроком чёрно-белых по ходу прошлого сезона. В восьми матчах нападающий отметился тремя результативными передачами.