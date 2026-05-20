Все новости
Инсайдер НХЛ оценил действия «Вегаса», не разрешающего Кэссиди вести переговоры с клубами

Инсайдер Пьер Лебрюн поделился мнением о том, что «Вегас Голден Найтс» отказал нескольким клубам НХЛ в переговорах с ранее уволенным тренером Брюсом Кэссиди. Специалист юридически остаётся на контракте с «золотыми рыцарями» до 2027 года и не может вступить в переговоры с другой командой без согласия «Вегаса».

«С точки зрения НХЛ, реакция «Вегаса» правомерна и соответствует контрактным правам команды, а также политике лиги. Таким образом, вопрос о том, могут ли команды вести переговоры с Кэссиди, пока он находится на контракте, остаётся в компетенции клуба», – написал Лебрюн в соцсети Х.

На данный момент «Вегас» возглавляет Джон Торторелла. В нынешнем плей-офф «Голден Найтс» уже дошли до стадии полуфинала, на которой американский клуб встретится с «Колорадо Эвеланш».

