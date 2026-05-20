Швейцария разгромила сборную Австрии на домашнем чемпионате мира со счётом 9:0

Сегодня, 20 мая, в Цюрихе, Швейцария, завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Австрии и Швейцарии. Победу в игре, проходившей на стадионе «Свисс Лайф-Арена», одержали швейцарские хоккеисты со счётом 9:0.

Дублями в составе швейцарской сборной отметились Тео Рошетт, Нико Хишир и Дамьен Риа. Ещё по шайбе забросили Тимо Майер, Кэлвин Тюркауф и Кристоф Берчи. Швейцарская сборная одержала победы во всех четырёх матчах и возглавила группу А.

Турнир проходит в двух швейцарских городах, Цюрихе и Фрибуре, с 15 по 31 мая. Австрия и Швейцария выступают в группе А с командами Германии, Венгрии, Великобритании, Латвии, Финляндии и США.