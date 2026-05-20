Швейцария разгромила сборную Австрии на домашнем чемпионате мира со счётом 9:0
Сегодня, 20 мая, в Цюрихе, Швейцария, завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Австрии и Швейцарии. Победу в игре, проходившей на стадионе «Свисс Лайф-Арена», одержали швейцарские хоккеисты со счётом 9:0.
ЧМ-2026 . Группа A
20 мая 2026, среда. 17:20 МСК
Австрия
Окончен
0 : 9
Швейцария
0:1 Рошетт (Мальгин, Андригетто) – 05:11 0:2 Майер (Эгли) – 09:20 0:3 Хишир (Майер, Бьяска) – 11:28 0:4 Риа (Андригетто, Кукан) – 13:21 (pp) 0:5 Хишир (Нидеррайтер, Майер) – 29:42 (pp) 0:6 Тюркауф (Мозер) – 30:03 0:7 Рошетт (Андригетто, Марти) – 32:19 0:8 Риа (Рошетт, Мальгин) – 50:29 (pp) 0:9 Берчи (Тюркауф, Юнг) – 56:02
Дублями в составе швейцарской сборной отметились Тео Рошетт, Нико Хишир и Дамьен Риа. Ещё по шайбе забросили Тимо Майер, Кэлвин Тюркауф и Кристоф Берчи. Швейцарская сборная одержала победы во всех четырёх матчах и возглавила группу А.
Турнир проходит в двух швейцарских городах, Цюрихе и Фрибуре, с 15 по 31 мая. Австрия и Швейцария выступают в группе А с командами Германии, Венгрии, Великобритании, Латвии, Финляндии и США.
