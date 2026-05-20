Сборная Чехии с трудом обыграла Италию на ЧМ-2026, проигрывая большую часть матча

Сегодня, 20 мая, во Фрибуре, Швейцария, завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Италии и Чехии. Победу в игре, проходившей на стадионе «БСФ-Арена», одержали чешские хоккеисты со счётом 3:1.

На 30-й минуте счёт открыл хоккеист сборной Италии Ник Сарачино, которому ассистировал Микаэль Фрюклунд. Долгое время чешская сборная не могла распечатать ворота голкипера Дамиана Клары. На 46-й минуте Чехии удалось сравнять счёт — отличился Марек Альшер с передач Иржи Тихачека и Матея Блюмеля. На 52-й минуте Якуб Флек забил победный гол. На последней минуте Доминик Кубалик забросил шайбу в пустые ворота.

Турнир проходит в двух швейцарских городах, Цюрихе и Фрибуре, с 15 по 31 мая. Швеция и Чехия выступают в группе B с командами Норвегии, Словении, Италии, Словакии, Канады и Дании.