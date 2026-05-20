Чехия — Италия, результат матча 20 мая 2026 года, счет 3:1, ЧМ по хоккею 2026

Сборная Чехии с трудом обыграла Италию на ЧМ-2026, проигрывая большую часть матча
Комментарии

Сегодня, 20 мая, во Фрибуре, Швейцария, завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Италии и Чехии. Победу в игре, проходившей на стадионе «БСФ-Арена», одержали чешские хоккеисты со счётом 3:1.

ЧМ-2026 . Группа B
20 мая 2026, среда. 17:20 МСК
Чехия
Окончен
3 : 1
Италия
0:1 Сарачино (Фрюклунд) – 29:20     1:1 Альшер (Тихачек, Блюмель) – 45:14     2:1 Флек (Томашек, Гронек) – 51:05     3:1 Кубалик (Томашек) – 59:05    

На 30-й минуте счёт открыл хоккеист сборной Италии Ник Сарачино, которому ассистировал Микаэль Фрюклунд. Долгое время чешская сборная не могла распечатать ворота голкипера Дамиана Клары. На 46-й минуте Чехии удалось сравнять счёт — отличился Марек Альшер с передач Иржи Тихачека и Матея Блюмеля. На 52-й минуте Якуб Флек забил победный гол. На последней минуте Доминик Кубалик забросил шайбу в пустые ворота.

Турнир проходит в двух швейцарских городах, Цюрихе и Фрибуре, с 15 по 31 мая. Швеция и Чехия выступают в группе B с командами Норвегии, Словении, Италии, Словакии, Канады и Дании.

