Защитник «Колорадо» Кейл Макар пропустит первый матч серии с «Вегасом»

Защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар пропустит первый матч серии с «Вегас Голден Найтс», сообщает пресс-служба клуба со ссылкой на главного тренера Джареда Беднара. Кейл пропустил уже три тренировки команды.

Ранее по ходу плей-офф Национальной хоккейной лиги 27-летний канадец также пропускал тренировки, из-за чего возникли предположения, что он не совсем здоров.

В девяти играх в текущем розыгрыше Кубка Стэнли на счету Макара пять очков — четыре гола и одна результативная передача.

Первый матч серии состоится в ночь на 21 мая на домашней площадке «Колорадо». Стартовое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.