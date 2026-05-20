Защитник «Колорадо» Кейл Макар пропустит первый матч серии с «Вегасом»
Защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар пропустит первый матч серии с «Вегас Голден Найтс», сообщает пресс-служба клуба со ссылкой на главного тренера Джареда Беднара. Кейл пропустил уже три тренировки команды.
НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
21 мая 2026, четверг. 03:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Не начался
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Ранее по ходу плей-офф Национальной хоккейной лиги 27-летний канадец также пропускал тренировки, из-за чего возникли предположения, что он не совсем здоров.
В девяти играх в текущем розыгрыше Кубка Стэнли на счету Макара пять очков — четыре гола и одна результативная передача.
Первый матч серии состоится в ночь на 21 мая на домашней площадке «Колорадо». Стартовое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.
