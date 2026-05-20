Емелин: потенциал у «Ак Барса» большой, но пока «Локомотив» не даёт его реализовать

Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Емелин высказался о серии финала плей-офф-2026 между «Локомотивом» и «Ак Барсом» (3-2).

«Считаю, финал очень интересный, идёт хорошая серия со стороны обеих команд. От матча к матчу мы видим, что соперники всё лучше и лучше изучают друг друга, подстраиваются, перестраивают свою игру.

В шестом матче ожидаю упорнейшую борьбу, поскольку Казань стоит над пропастью, отступать «Ак Барсу» уже некуда. Что касается «Локомотива», нравится игра иностранцев, Фрейза и Паника, которые ложатся под шайбу, бьются, забивают голы и выкладываются на 100%. Но я бы отметил Исаева, который не так блистал в предыдущих сериях, но в финале, на мой взгляд, является лучшим игроком «Локомотива».

Что касается «Ак Барса», потенциал у команды большой, но пока «Локомотив» не даёт его реализовать. Игроки «Локомотива» забрали как свой пятак, так и чужой, причём полностью. И мы видим, если в предыдущих раундах такие габаритные, сильные игроки, как Яшкин и Денисенко, доминировали на пятаке, здесь мы этого не наблюдаем. Что касается тренерской мысли, и уступает ли Гатиятулин Хартли, об этом говорить преждевременно, поскольку финал ещё не завершён», – цитирует Емелина Metaratings.ru.