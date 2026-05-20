«Баффало» продлил контракт с главным тренером Линди Раффом

«Баффало Сэйбрз» продлил контракт с главным тренером Линди Раффом, сообщает пресс-служба клуба. Срок нового соглашения рассчитан на два года до конца сезона-2027/2028.

В прошлом сезоне Рафф привёл «Баффало» к первому за 15 лет выходу в плей-офф. Рафф — самый успешный тренер в истории франшизы. Он начал свой второй период работы тренером «Сэйбрз» перед сезоном-2024/2025. Рафф является финалистом премии Джека Адамса, присуждаемой лучшему тренеру НХЛ. Он получил эту награду, будучи тренером «Баффало» в сезоне-2005/2006, и пять раз становился финалистом с тремя разными командами («Баффало», «Даллас» и «Нью-Джерси»).

В этом году «Сэйбрз» одержали 50 побед в регулярном сезоне, что является третьим лучшим результатом в истории франшизы после двух под руководством Раффа (сезон-2005/2006 и сезон-2006/2007). Во втором раунде плей-офф «Баффало» проиграл «Монреалю» в семи матчах.

