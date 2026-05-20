«В моей карьере такого ещё не было». Брылин — о новой должности в «Нью-Джерси»

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Брылин высказался о том, что перейдёт на другую должность в «Нью-Джерси Дэвилз». Четыре последних сезона он был помощником главного тренера клуба.

– Чем в клубе объяснили решение перевести вас на другую должность?

– Объяснили тем, что нужны перемены, что это решение было принято главным тренером.

– Известно, на какую должность вы перейдёте?

– Пока нет. Я только накануне встречался с генеральным менеджером, пока мы не определились. Думаю, в ближайшее время будет понятно.

– Как вы восприняли эту ситуацию?

– Понятно, когда команда не добивается результатов и приходит новое руководство, стоит ожидать каких-то изменений. В моей карьере такого ещё не было, поэтому для меня это было немного неожиданно. Но такова наша тренерская жизнь, в других командах тоже происходят изменения. Так что это часть профессии, – цитирует Брылина «РБ Спорт».