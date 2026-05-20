«Локо» одержал победу над МХК «Спартак» и сравнял счёт в финальной серии Кубка Харламова

Сегодня, 20 мая, в Москве завершился четвёртый матч финальной серии Кубка Харламова — 2026, в котором местный МХК «Спартак» принимал ярославский «Локо». Победу в игре, проходившей на стадионе «Легенды хоккея — Сокольники», одержали гости со счётом 3:2 в овертайме. Таким образом, счёт в серии стал 2-2.

На третьей минуте матча счёт открыл хоккеист «Локо» Андрей Пустовой. На 14-й минуте Вадим Дудоров удвоил преимущество гостей в счёте с передач Леонида Зилева и Андрея Елезова. «Спартаку» удалось сравнять счёт во втором периоде благодаря голам в большинстве — отличились Савелий Рыбенок и Силантий Кожушко. Третий период прошёл без голов, а в овертайме победу «Локо» принёс гол Алексея Эльблауса в большинстве.

Следующие матчи серии состоятся 22, 24, 26* мая.

* если потребуется