Главная Хоккей Новости

МХК Спартак — Локо, результат четвертого матча 20 мая 2026 года, счет 2:3 ОТ, плей-офф КХЛ 2025-2026 (финал, Кубок Харламова)

«Локо» одержал победу над МХК «Спартак» и сравнял счёт в финальной серии Кубка Харламова
Комментарии

Сегодня, 20 мая, в Москве завершился четвёртый матч финальной серии Кубка Харламова — 2026, в котором местный МХК «Спартак» принимал ярославский «Локо». Победу в игре, проходившей на стадионе «Легенды хоккея — Сокольники», одержали гости со счётом 3:2 в овертайме. Таким образом, счёт в серии стал 2-2.

Olimpbet МХЛ – плей-офф . Финал. 4-й матч
20 мая 2026, среда. 19:00 МСК
МХК Спартак
Москва
Окончен
2 : 3
ОТ
Локо
Ярославль
0:1 Пустовой – 02:26 (5x5)     0:2 Дудоров (Зилев, Елезов) – 13:13 (5x4)     1:2 Рыбенок (Сысоев, Гаврилов) – 30:07 (5x4)     2:2 Кожушко (Котляров, Плесовских) – 38:20 (5x4)     2:3 Эльблаус (Лутцев, Дудоров) – 62:23 (5x4)    

На третьей минуте матча счёт открыл хоккеист «Локо» Андрей Пустовой. На 14-й минуте Вадим Дудоров удвоил преимущество гостей в счёте с передач Леонида Зилева и Андрея Елезова. «Спартаку» удалось сравнять счёт во втором периоде благодаря голам в большинстве — отличились Савелий Рыбенок и Силантий Кожушко. Третий период прошёл без голов, а в овертайме победу «Локо» принёс гол Алексея Эльблауса в большинстве.

Следующие матчи серии состоятся 22, 24, 26* мая.

* если потребуется

Календарь плей-офф МХЛ сезона-2025/2026
Турнирная сетка плей-офф МХЛ сезона-2025/2026
