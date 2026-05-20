«Прийти в команду чемпионов — большой вызов». Рябыкин — о работе Хартли в «Локомотиве»

Экс-тренер «Локомотива» Дмитрий Рябыкин высказался о работе Боба Хартли на посту главного тренера ярославского клуба. Канадский тренер пришёл в межсезонье в чемпионскую команду и вновь довёл её до финала Кубка Гагарина.

«Возглавить такой клуб, как «Локомотив», – это большой вызов был для Боба прийти в команду чемпионов. Обычно новый тренер становится у руля команды, которая либо «валится» в сезоне, либо находится в стадии перестройки. Когда надо всё делать по-новому, строить всё с нуля. В Ярославле всё наоборот. Здесь ничего не надо было рушить, надо было только подправить кое-какие детали, штрихи. И это серьёзный вызов для любого тренера. Думаю, Боб с ним хорошо справляется», – цитирует Рябыкина «МК-Спорт».