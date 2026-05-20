Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Прийти в команду чемпионов — большой вызов». Рябыкин — о работе Хартли в «Локомотиве»

«Прийти в команду чемпионов — большой вызов». Рябыкин — о работе Хартли в «Локомотиве»
Комментарии

Экс-тренер «Локомотива» Дмитрий Рябыкин высказался о работе Боба Хартли на посту главного тренера ярославского клуба. Канадский тренер пришёл в межсезонье в чемпионскую команду и вновь довёл её до финала Кубка Гагарина.

«Возглавить такой клуб, как «Локомотив», – это большой вызов был для Боба прийти в команду чемпионов. Обычно новый тренер становится у руля команды, которая либо «валится» в сезоне, либо находится в стадии перестройки. Когда надо всё делать по-новому, строить всё с нуля. В Ярославле всё наоборот. Здесь ничего не надо было рушить, надо было только подправить кое-какие детали, штрихи. И это серьёзный вызов для любого тренера. Думаю, Боб с ним хорошо справляется», – цитирует Рябыкина «МК-Спорт».

Материалы по теме
«Локомотив» — в шаге от второго Кубка Гагарина подряд! «Ак Барс» теперь приговорён?
«Локомотив» — в шаге от второго Кубка Гагарина подряд! «Ак Барс» теперь приговорён?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android