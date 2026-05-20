Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Матч финальной серии плей-офф Молодёжной хоккейной лиги завершился массовой дракой

Матч финальной серии плей-офф Молодёжной хоккейной лиги завершился массовой дракой
Комментарии

Массовая драка между игроками МХК «Спартак» и ярославского «Локо» произошла после окончания четвёртого матча финальной серии плей-офф Олимпбет — Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ). Встреча завершилась победой «Локо» со счётом 3:2 в овертайме. Счёт в серии стал 2-2.

Olimpbet МХЛ – плей-офф . Финал. 4-й матч
20 мая 2026, среда. 19:00 МСК
МХК Спартак
Москва
Окончен
2 : 3
ОТ
Локо
Ярославль
0:1 Пустовой – 02:26 (5x5)     0:2 Дудоров (Зилев, Елезов) – 13:13 (5x4)     1:2 Рыбенок (Сысоев, Гаврилов) – 30:07 (5x4)     2:2 Кожушко (Котляров, Плесовских) – 38:20 (5x4)     2:3 Эльблаус (Лутцев, Дудоров) – 62:23 (5x4)    

Драка произошла спустя несколько секунд после победного гола в овертайме. Потасовка завялась после словесной перепалки хоккеистов. В результате инцидента пять хоккеистов получили два двухминутных штрафа. Голкипер «Спартака» Юрий Иванов получил дисциплинарный штраф до конца матча за удар клюшкой.

Фото: кадр трансляции

Права на видео принадлежат ООО «МХЛ». Посмотреть видео можно на официальном Youtube-канале Молодёжной хоккейной лиги.

Пятый матч серии состоится 22 мая в Ярославле.

Материалы по теме
«Локо» одержал победу над МХК «Спартак» и сравнял счёт в финальной серии Кубка Харламова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android