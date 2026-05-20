Матч финальной серии плей-офф Молодёжной хоккейной лиги завершился массовой дракой

Массовая драка между игроками МХК «Спартак» и ярославского «Локо» произошла после окончания четвёртого матча финальной серии плей-офф Олимпбет — Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ). Встреча завершилась победой «Локо» со счётом 3:2 в овертайме. Счёт в серии стал 2-2.

Драка произошла спустя несколько секунд после победного гола в овертайме. Потасовка завялась после словесной перепалки хоккеистов. В результате инцидента пять хоккеистов получили два двухминутных штрафа. Голкипер «Спартака» Юрий Иванов получил дисциплинарный штраф до конца матча за удар клюшкой.

Пятый матч серии состоится 22 мая в Ярославле.