Матч финальной серии плей-офф Молодёжной хоккейной лиги завершился массовой дракой
Массовая драка между игроками МХК «Спартак» и ярославского «Локо» произошла после окончания четвёртого матча финальной серии плей-офф Олимпбет — Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ). Встреча завершилась победой «Локо» со счётом 3:2 в овертайме. Счёт в серии стал 2-2.
Olimpbet МХЛ – плей-офф . Финал. 4-й матч
20 мая 2026, среда. 19:00 МСК
МХК Спартак
Москва
Окончен
2 : 3
ОТ
Локо
Ярославль
0:1 Пустовой – 02:26 (5x5) 0:2 Дудоров (Зилев, Елезов) – 13:13 (5x4) 1:2 Рыбенок (Сысоев, Гаврилов) – 30:07 (5x4) 2:2 Кожушко (Котляров, Плесовских) – 38:20 (5x4) 2:3 Эльблаус (Лутцев, Дудоров) – 62:23 (5x4)
Драка произошла спустя несколько секунд после победного гола в овертайме. Потасовка завялась после словесной перепалки хоккеистов. В результате инцидента пять хоккеистов получили два двухминутных штрафа. Голкипер «Спартака» Юрий Иванов получил дисциплинарный штраф до конца матча за удар клюшкой.
Фото: кадр трансляции
Права на видео принадлежат ООО «МХЛ». Посмотреть видео можно на официальном Youtube-канале Молодёжной хоккейной лиги.
Пятый матч серии состоится 22 мая в Ярославле.
