Крикунов — о Билялове: это такой вратарь, который должен пропустить свои голы

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов высказался о победе «Локомотива» над «Ак Барсом» (4:1, 3-2) в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина и отметил игру вратаря Тимура Билялова.

«Ещё не думаю, что «Локомотив» – фаворит. Всё решится в седьмой встрече в Ярославле. «Ак Барс» соберётся на следующую игру. Это две одинаковые команды. Но я и раньше был до конца не уверен в Билялове, а в итоге так и получилось. Это такой вратарь, который должен пропустить свои голы. Так и случилось в последнем матче. Им сейчас надо думать, но они опять поставят Билялова. Очень многое будет зависеть от его игры.

Можно вспомнить и предпоследний матч, когда забивал Полунин. Он вошёл в зону, бросил в ближний угол, забил. Я сразу подумал, что пошли голы Билялова. Видно, что парень подсел. В последней встрече он тоже мог где-то и выручить. Хорошо, что его заменили. Сейчас он отдохнёт, нормально выйдет на шестой матч», – цитирует Крикунова «Советский спорт».