Сборная Швеции разгромила Словению со счётом 6:0 на ЧМ-2026
Сегодня, 20 мая, во Фрибуре, Швейцария, завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Швеции и Словении. Победу в игре, проходившей на стадионе «БСФ-Арена», одержали шведские хоккеисты со счётом 6:0.
ЧМ-2026 . Группа B
20 мая 2026, среда. 21:20 МСК
Швеция
Окончен
6 : 0
Словения
1:0 Рэймонд (Грундстрём, Экман-Ларссон) – 03:26 2:0 де ла Роуз (Карлссон, Экхольм) – 19:07 3:0 де ла Роуз (Карлссон) – 25:55 4:0 Хег (Экман-Ларссон, Фронделль) – 26:58 5:0 Рэймонд (Экман-Ларссон, Штенберг) – 31:38 (pp) 6:0 Экхольм (Фронделль, Хольмстрём) – 37:23
Дублями в составе шведской сборной отметились Лукас Рэймонд и Якоб де ла Роуз. Ещё по шайбе забросили Роберт Хег и Маттиас Экхольм. Вратарь сборной Швеции Арвид Сёдерблом записал на свой счёт «сухой» матч.
Турнир проходит в двух швейцарских городах, Цюрихе и Фрибуре, с 15 по 31 мая. Швеция и Словения выступают в группе B с командами Норвегии, Чехии, Италии, Словакии, Канады и Дании.
