Сборная Швеции разгромила Словению со счётом 6:0 на ЧМ-2026

Сегодня, 20 мая, во Фрибуре, Швейцария, завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Швеции и Словении. Победу в игре, проходившей на стадионе «БСФ-Арена», одержали шведские хоккеисты со счётом 6:0.

Дублями в составе шведской сборной отметились Лукас Рэймонд и Якоб де ла Роуз. Ещё по шайбе забросили Роберт Хег и Маттиас Экхольм. Вратарь сборной Швеции Арвид Сёдерблом записал на свой счёт «сухой» матч.

Турнир проходит в двух швейцарских городах, Цюрихе и Фрибуре, с 15 по 31 мая. Швеция и Словения выступают в группе B с командами Норвегии, Чехии, Италии, Словакии, Канады и Дании.