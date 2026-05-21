Сборная США одержала волевую победу над Германией на ЧМ-2026 по хоккею

Сегодня, 21 мая, в Цюрихе, Швейцария, завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Германии и США. Победу в игре, проходившей на стадионе «Свисс Лайф-Арена», одержали хоккеисты сборной США со счётом 4:3 по буллитам.

На первой минуте матча счёт открыл защитник сборной Германии Мориц Зайдер. На 15-й минуте Исаак Ховард сравнял счёт. На 26-й минуте Макс Сассон впервые вывел США вперёд в счёте. В середине второго периода Германия забила два гола подряд в течение трёх минут — отличились Фредерик Тиффельс и Марк Михаэлис. На 55-й минуте Томми Новак сравнял счёт. По буллитам победу одержали хоккеисты США.

Турнир проходит в двух швейцарских городах, Цюрихе и Фрибуре, с 15 по 31 мая. Германия и США выступают в группе А с командами Австрии, Финляндия, Венгрии, Великобритании, Швейцарии и Латвии.