Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

США — Германия, результат матча 20 мая 2026 года, счет 4:3 Б, ЧМ по хоккею 2026

Сборная США одержала волевую победу над Германией на ЧМ-2026 по хоккею
Комментарии

Сегодня, 21 мая, в Цюрихе, Швейцария, завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Германии и США. Победу в игре, проходившей на стадионе «Свисс Лайф-Арена», одержали хоккеисты сборной США со счётом 4:3 по буллитам.

ЧМ-2026 . Группа A
20 мая 2026, среда. 21:20 МСК
США
Окончен
4 : 3
Б
Германия
0:1 Зайдер (Тиффельс, Самански) – 01:00     1:1 Ховард (Стивз) – 14:33     2:1 Сассон (Ховард, Уфко) – 25:06     2:2 Тиффельс (Райхель, Гаванке) – 29:53     2:3 Михаэлис (Эль) – 32:42     3:3 Новак (Карлайл) – 54:13     4:3 Леонард – 65:00    

На первой минуте матча счёт открыл защитник сборной Германии Мориц Зайдер. На 15-й минуте Исаак Ховард сравнял счёт. На 26-й минуте Макс Сассон впервые вывел США вперёд в счёте. В середине второго периода Германия забила два гола подряд в течение трёх минут — отличились Фредерик Тиффельс и Марк Михаэлис. На 55-й минуте Томми Новак сравнял счёт. По буллитам победу одержали хоккеисты США.

Турнир проходит в двух швейцарских городах, Цюрихе и Фрибуре, с 15 по 31 мая. Германия и США выступают в группе А с командами Австрии, Финляндия, Венгрии, Великобритании, Швейцарии и Латвии.

Календарь чемпионата мира 2026 года
Таблица чемпионата мира 2026 года
Материалы по теме
Курьёз века на ЧМ! Вратарь сделал сейв, а потом забил сам себе
Видео
Курьёз века на ЧМ! Вратарь сделал сейв, а потом забил сам себе
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android