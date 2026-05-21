Результаты матчей ЧМ по хоккею — 2026 на 20 мая 2026 года

Сегодня, 20 мая, состоялись четыре матча в рамках группового этапа чемпионата мира — 2026, который проходит в швейцарских городах Цюрихе и Фрибуре с 15 по 31 мая.

Австрия – Швейцария — 0:9;

Чехия – Италия — 3:1;

Швеция – Словения — 6:0;

США – Германия — 4:3 Б.

Всего на чемпионате мира 2026 года играют 16 сборных, которые разбиты на две группы по восемь команд каждая. В плей-офф выходят по четыре лучшие команды из каждой группы. Сборные, занявшие последние, восьмые места, вылетают в дивизион I Group A. Действующим чемпионом мира является сборная США.