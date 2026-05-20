«Вашингтон» продлил контракт с защитником Тимоти Лильегреном

«Вашингтон Кэпиталз» продлил контракт с защитником Тимоти Лильегреном сроком на два года на общую сумму $ 6,5 млн. Средняя годовая зарплата Лильегрена составит $ 3,25 млн.

27-летний Лильегрен набрал 11 (1+10) очков в 47 играх за «Кэпиталз» и «Сан-Хосе Шаркс» в сезоне-2025/2026. «Вашингтон» приобрёл Лильегрена у «Сан-Хосе» 6 марта в обмен на выбор в четвёртом раунде драфта НХЛ 2026 года. До перехода в «Вашингтон» Лильегрен, сыгравший четыре игры за «Кэпиталз», занимал второе место среди защитников «Шаркс» по заблокированным броскам (83), делил третье место по передачам и четвёртое место по очкам и игровому времени за игру (20.08). Среднее игровое время Лильегрена в сезоне-2025/2026 составило 19.51, что стало его лучшим результатом в карьере.

Выбранный «Торонто Мэйпл Лифс» в первом раунде (17-й номер) драфта НХЛ 2017 года Лильегрен набрал 93 (21+72) очка в 311 играх НХЛ за «Вашингтон», «Сан-Хосе» и «Торонто».