«Приехав в Магнитогорск, вообще не понял, куда попал». Коротков — о переходе в «Металлург»

Нападающий «Металлурга» Никита Коротков высказался о переходе в магнитогорский клуб летом 2025 года.

– У вас был необычный год: ушли из родной команды, впервые в карьере поменяли команду, боролись за Кубок Гагарина. Назовите главное открытие этого сезона лично для вас?

– Я понял, что можно вообще в другой хоккей играть (смеётся), отличающийся от того, что был в Новосибирске, и неважно, с каким тренером. С Немировски я вот не зацепил особо тогда его, возможно, он был чем-то похож. Если взять остальных специалистов, то это совсем другие правила, требования.

Приехав в Магнитогорск, я вообще не понял, куда попал (смеётся). Если сопоставить действия в обороне в «Сибири», выход из зоны, переход в атаку, то это вообще разный хоккей. Для меня это стало открытием – оказывается, и в этот хоккей можно играть. Постепенно я привык, но изначально было в новинку, — сказал Коротков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

