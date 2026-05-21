Коротков — об уходе из «Сибири»: если бы мы не испортили отношения, то мог бы и остаться

Нападающий «Металлурга» Никита Коротков рассказал о конфликте при уходе из «Сибири».

– Давайте вернёмся к уходу из «Сибири». Почему так получилось?

– У меня закончился контракт, ещё до плей-офф я попросил агента написать в клуб, спросить, есть ли желание меня оставить? Если да, то пусть высылают предложения. На что мы получили ответ, что выход в плей-офф не гарантирован, все разговоры после.

Я думаю: «Окей». На все ответы адекватно реагировал, проблем никаких не было. Когда попали в плей-офф, агент обратился с тем же вопросом, нам отвечают: «Два-три дня, и предложение будет готово и выслано». Прошло время, никаких предложений, начинается плей-офф, я прошу, чтобы в это время переговоры приостановились, всё закончится – тогда поговорим. Во время кубковых игр не люблю этим заниматься, концентрация на другом.

Плей-офф закончился, опять ничего нет. Когда я улетел на Алтай, нам присылают контракт, в нём условия такие же, какие были в прошедшем сезоне. Мы понимаем, что это не то, что мы хотели – никакого повышения в зарплате нет. К тому же мы раза два-три спрашивали и в ответ получали молчание. В этот момент думаешь, что либо люди размышляют, нужен ли им я, либо у них какие-то иные варианты. Тогда понял, что ситуация странная. Резких движений не делал, конечно, но всё равно. Можно было бы сразу сказать: «Сезон закончится – поговорим». Проблем бы не было. Просто мне важно было знать, есть ли вообще намерения у клуба.

Агент в то же время пытался выбить условия получше, клуб незначительно поднял зарплату, но это не то, что люди моего амплуа зарабатывают в других командах. В тот момент стало понятно, что начинают экономить на ребятах. Разговаривали в то время с тем же Денисом Костиным, у которого тоже закончился контракт. Вместе начали приходить к выводу, что что-то идёт не так, какие-то странные предложения поступают, хотя мы неограниченно свободные агенты, то есть мы можем бесплатно уехать в другую команду.

После этого мы, естественно, начали выслушивать предложения из других клубов, поставив «Сибирь» на паузу. В то время ещё была итоговая пресс-конференция, где люди говорят, что они ждали от меня большего. Это без проблем, никаких претензий. Но когда начинают говорить, что я неважный игрок для команды и, если я уйду, ничего не произойдёт, то понимаешь, что в тебе не заинтересованы.

Агент звонил, спрашивал, а ему отвечают: «За что ему улучшать условия?» Ну как за что: за работу, которую я выполнял, за игру. У нас были разные мнения о влиянии на команду.

В связи с этими высказываниями отношения начали портиться.

– Публичная критика – точка невозврата?

– Ладно, если бы критика была подкреплена фактами, а так просто сказали: «Если уйдёт, окей». Тогда мне начали звонить менеджеры, я разговаривал с тренерами других команд. Понял, что есть возможность уехать в другое место, тем более было из чего выбрать. Вопрос был не в деньгах. Если бы в Новосибирске мы не испортили отношения и мне дали адекватные условия, то мог бы и остаться. И речь не идёт о заоблачных цифрах, я всё понимаю.

Мы выслушали несколько предложений других клубов, были даже лучше условия в других клубах, но я выбрал Магнитогорск, потому что хотел выиграть Кубок Гагарина.

– Кстати говоря, Меркулов тогда с особым энтузиазмом будто рассказывал про вас на той самой пресс-конференции.

– Я сам этого не видел изначально, но мне начали сразу скидывать это текстовым вариантом и видеозаписью. Понял, что что-то не так, хотя конфликтов не было никаких: мы не спорили ни о чём, — сказал Коротков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.