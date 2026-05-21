«Обеспечивали всеми условиями, как бы они себя ни вели». Коротков о легионерах в «Сибири»

Нападающий «Металлурга» Никита Коротков заявил, что в «Сибири» легионерам позволяется слишком многое.

– Расскажите о разнице организаций «Сибири» и «Металлурга» в плане философии?

– Главное отличие – в Магнитогорске все равны. Неважно, кто ты: русский, американец или швед.

– Для вас как экс-игрока «Сибири» это в новинку?

– Да. В Новосибирске, если откровенно говорить, всё было по-другому. В «Сибири» иностранцев обеспечивали всеми условиями, как бы они себя ни вели в раздевалке, на арене или в быту. Им позволялись те вещи, которые не стоило бы позволять, как по мне. Ну, может быть, здесь (в Новосибирске. – Прим. «Чемпионата») просто другое мнение.

В Магнитогорске даже особо по-английски не всё объясняют. В «Сибири» был переводчик, который всё переводил, а в «Металлурге» быстренько всё по-русски объяснили и поехали (смеётся).

В Магнитогорске все равны, со всех одинаковый спрос. Если плохо играешь, ты попадаешь в запас. И неважно, кто ты по паспорту или регалиям. В плане всей организации всё становится ясно, когда ставят цель. Её озвучили на первом собрании: «Только кубок, других медалей нет, это наша задача-минимум, и она же задача-максимум». В Новосибирске такого нет, сейчас сравнивать не стоит даже, — сказал Коротков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.