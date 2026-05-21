«Раздевалку он не расслаблял, хи-хи-ха-ха были не круглосуточными». Коротков — о Кузнецове

Нападающий «Металлурга» Никита Коротков высказался о влиянии нападающего Евгения Кузнецова на раздевалку команды.

– Расскажите о Кузнецове, тем более он первый матч за «Металлург» играл с вами в тройке.
– Когда человек заходит в раздевалку, сразу улыбка и смех. Но надо отметить, что это не круглосуточные хи-хи-ха-ха. Когда вышли на тренировку, смеха нет, когда вернулись, да, чуть-чуть можно. Не было обидных шуток, всё на лайте, это поддерживало атмосферу в раздевалке. В день игры он всё это убирал: ходил в наушниках, капюшоне, никого не трогал, никого не смешил. Раздевалку он не расслаблял. В тренировочные дни шутил он с удовольствием. Проблем не было, только положительные эмоции, — сказал Коротков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Никитой Коротковым читайте на «Чемпионате»:
«В «Металлурге» все равны, в «Сибири» было по-другому». Яркое интервью Короткова
