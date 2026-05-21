Коротков — о важности Кубка Континента для «Металлурга»: я бы не хотел его проиграть

Нападающий «Металлурга» Никита Коротков высказался о важности победы в регулярном чемпионате КХЛ.

– Дистанцию регулярного чемпионата «Металлург» прошёл легко, многие говорили, что это может стать проблемой. По окончании сезона что можно сказать об этом?

– Да у нас был спад всё равно, пришла успокоенность в один момент, потому что всё хорошо было. Тогда мы начали уступать, отдавать преимущество в матчах, где был задел. Но то, что мы эти игры доводили до победы, это было не так заметно.

Тяжело понять, сказалось это или нет. Ты не можешь же выходить на лёд и думать: «Сейчас проиграем, устроим себе искусственный спад, потом будем набирать». В каждой игре надо побеждать. Вообще, странное утверждение о том, что нам нужен был спад. Мы не собирались специально себе что-то устраивать.

– В последние месяцы регулярки всё равно чувствовалось, что прежнего рвения нет. Да и Разин постоянно говорил на пресс-конференциях о том, что хочет скорого начала плей-офф и что Кубок Континента ему не нужен.

– Не могу говорить за Андрея Владимировича, но я бы не хотел этот кубок проиграть (смеётся). Понятно, что он ничего глобально не даёт, но первое место есть первое место. Если бы закончили на втором месте, не думаю, что картина нашей игры существенно бы поменялась. От нашего хоккея мы не собирались отходить, — сказал Коротков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.