Коротков — о серии с «Ак Барсом»: наверное, не заслужили мы удачи и фарта

Нападающий «Металлурга» Никита Коротков высказался о серии третьего раунда плей-офф с «Ак Барсом» (1-4).

– Чего не хватило в серии с «Ак Барсом»?

– Первую игру, не побоюсь этого слова, бездарно отдали. Вышли неготовыми, не знаю почему.

– Серии с «Торпедо» и «Сибирью» расслабили?

– Не знаю, честно. Много разговоров было о том, что это не те две серии, которые должны были быть в плей-офф, что у того же Омска был ЦСКА, более сложные команды. Но мы для этого первое место и занимали, чтобы у нас соперники были легче. Кто мог знать, что так случится?

Мы вообще-то могли попасть и на ЦСКА, если бы «Северсталь» не уступила «Торпедо», поэтому я считаю, что это пустой разговор.

Первый матч отдали по игре, психологически «Ак Барсу» это дало буст. Следующую встречу мы выиграли опять же. Нам не стоило выходить, по моему мнению, и играть в хоккейчик. Никто перестраиваться не собирался, но нужно было жёстче вести себя, это касается нашего звена. Когда у нас был большой разговор в команде, попросили играть жёстко конкретно меня. «Ак Барс» лишил нас скорости, возможности быстро принимать решение, делать передачи. Каждый форчек они шли в силовую, защитник не мог быстро начать атаку, терял время, психологически тоже отражается, когда тебя каждый раз бьют, по-другому начинаешь играть. Не могли использовать лучшие качества.

По скорости и катанию нам не было равных в лиге. У нас ребята быстрые, тяжело найти похожую команду. Они своей агрессией лишили нас преимущества. В последних матчах мы навязали борьбу, но очень много не реализовали – с Коробычем не забили «два в ноль» в Казани, потом этот легендарный момент, где Марченко держит клюшку Егора [Коробкина], и мы не забрасываем. За 20 секунд не забиваем два стопроцентных момента и получаем в обратку гол на возврате, хотя вернулись нормально.

В последнем матче тоже было много моментов, Толчи не забил – получили сразу же. Хотя ничего опасного не должно было быть, но встретить могли пораньше.

Наверное, не заслужили мы удачи и фарта, — сказал Коротков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.