Коротков рассказал, почему игроки «Металлурга» не провоцировали Билялова в серии плей-офф

Нападающий «Металлурга» Никита Коротков рассказал, почему игроки «Металлурга» не провоцировали вратаря «Ак Барса» Тимура Билялова в серии плей-офф

– «Ак Барс» силовым давлением вывел вас из себя, потому что дышать будто вообще не давали, били вас после каждой паузы?

– Били нас и с Новосибирском. В финале сейчас то же самое. Такой характер игры, они пытаются спровоцировать. Я не считаю, что мы велись на эти провокации. Понятно, что неприятно, но вратаря мы старались отгородить от этого. Их цель была – спровоцировать его, что-то сказать, уколоть. Мы поговорили и решили, что будем его охранять, чтобы у него была возможность уезжать в угол и ничего не слышать.

В плей-офф это всё обычное дело. Мы не стали этим заниматься, потому что Билялов, наоборот, заводится от этого и ловит кураж, как тот же самый Фукале, — сказал Коротков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.