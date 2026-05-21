Деанджело объяснил, почему потери Романова и Палмьери серьёзно повлияли на «Айлендерс»

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Тони Деанджело поделился мыслями о том, как сильно повлияли на клуб потери российского защитника Александра Романова и американского форварда Кайла Палмьери. Оба игрока выбыли из-за травм ещё в ноябре 2025 года и не играли до конца регулярки.

«Я не хочу оправдываться, но Романов и Палмьери — это довольно значительные приобретения. Если бы кто-нибудь на дедлайне обменов смог бесплатно заполучить Кайла Палмьери и Александра Романова, их команда была бы намного лучше. Это элитный защитник и форвард первой шестёрки, который может забить около 30 голов, хорошо играет в меньшинстве и может выступать с кем угодно в большинстве. Так что это были серьёзные потери для нас», — приводит слова Деанджело журналист Роб Тауб в соцсети X.

35-летний Палмьери перенёс операцию по восстановлению разрыва передней крестообразной связки левого колена в ноябре 2025 года. В минувшем сезоне регулярки Кайл набрал 18 (6+12) очков в 25 матчах. Всего на его счету 545 (276+269) очков в 925 матчах в регулярных чемпионатах НХЛ. 26-летний Романов получил травму после толчка в спину в борт со стороны финского нападающего «Даллас Старз» Микко Рантанена. Позднее стало известно, что защитник перенёс операцию на плече. Россиянин успел сыграть 15 матчей регулярного чемпионата 2025/2026 и отметиться одним ассистом. За карьеру в НХЛ Александр принял участие в 369 играх, забил 17 голов и отдал 67 результативных передач.