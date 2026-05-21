Гол Дорофеева помог «Вегасу» с победы стартовать в серии с «Колорадо». Ничушкин забил

В ночь с 20 на 21 мая на льду «Болл-Арена» в американском Денвере завершился первый матч 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Колорадо Эвеланш» и «Вегас Голден Найтс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.

В составе победителей голами отличились Дилан Коглан, Бретт Хауден, Ник Дауд и российский нападающий Павел Дорофеев. Форвард Иван Барбашёв завершил встречу с показателем полезности «-1». За гостей шайбы забросили Габриэль Ландеског и россиянин Валерий Ничушкин. На счету лидера «Эвеланш» Натана Маккиннона ассист.

Таким образом, «Вегас Голден Найтс» повёл в серии со счётом 1-0. Следующий матч состоится также в Денвере 23 мая.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.