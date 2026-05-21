Колорадо Эвеланш — Вегас Голден Найтс, результат матча 21 мая 2026, счет 2:4, 1-й матч 1/2 финала плей-офф НХЛ 2025/2026

Гол Дорофеева помог «Вегасу» с победы стартовать в серии с «Колорадо». Ничушкин забил
В ночь с 20 на 21 мая на льду «Болл-Арена» в американском Денвере завершился первый матч 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Колорадо Эвеланш» и «Вегас Голден Найтс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
21 мая 2026, четверг. 03:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
2 : 4
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Коглан (Саад, Сиссонс) – 32:29     0:2 Дорофеев (Марнер, Гертл) – 35:02 (pp)     0:3 Хауден (Хаттон) – 41:34     1:3 Ничушкин (Колтон) – 45:53     2:3 Ландеског (Маккиннон, Тэйвз) – 57:40 (pp)     2:4 Дауд (Айкел) – 59:14    

В составе победителей голами отличились Дилан Коглан, Бретт Хауден, Ник Дауд и российский нападающий Павел Дорофеев. Форвард Иван Барбашёв завершил встречу с показателем полезности «-1». За гостей шайбы забросили Габриэль Ландеског и россиянин Валерий Ничушкин. На счету лидера «Эвеланш» Натана Маккиннона ассист.

Таким образом, «Вегас Голден Найтс» повёл в серии со счётом 1-0. Следующий матч состоится также в Денвере 23 мая.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
