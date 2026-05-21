Павел Дорофеев вышел в единоличные лидеры гонки снайперов Кубка Стэнли сезона-2025/2026

Российский форвард «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев вышел в единоличные лидеры снайперской гонки в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.

Нападающий забросил одну шайбу в перво матче третьего раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Колорадо Эвеланш» (4:2) и довёл свой счёт до 10 голов в 13 играх плей-офф. Таким образом, Дорофеев обошёл одноклубника канадского форварда Бретта Хаудена, у которого на текущий момент девять шайб при аналогичном количестве игр.

Третье место среди снайперов с семью шайбами делят форварды Логан Стэнковен («Каролина Харрикейнз»), Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»), Алекс Ньюхук («Монреаль Канадиенс»), Мэтт Болди («Миннесота Уайлд») и ещё один нападающий «Вегаса» канадец Митчелл Марнер.

После этой победы «Вегас» вырвался вперёд (1-0) в серии полуфинале плей-офф НХЛ.

