Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Павел Дорофеев вышел в единоличные лидеры гонки снайперов Кубка Стэнли сезона-2025/2026

Павел Дорофеев вышел в единоличные лидеры гонки снайперов Кубка Стэнли сезона-2025/2026
Комментарии

Российский форвард «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев вышел в единоличные лидеры снайперской гонки в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
21 мая 2026, четверг. 03:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
2 : 4
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Коглан (Саад, Сиссонс) – 32:29     0:2 Дорофеев (Марнер, Гертл) – 35:02 (pp)     0:3 Хауден (Хаттон) – 41:34     1:3 Ничушкин (Колтон) – 45:53     2:3 Ландеског (Маккиннон, Тэйвз) – 57:40 (pp)     2:4 Дауд (Айкел) – 59:14    

Нападающий забросил одну шайбу в перво матче третьего раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Колорадо Эвеланш» (4:2) и довёл свой счёт до 10 голов в 13 играх плей-офф. Таким образом, Дорофеев обошёл одноклубника канадского форварда Бретта Хаудена, у которого на текущий момент девять шайб при аналогичном количестве игр.

Третье место среди снайперов с семью шайбами делят форварды Логан Стэнковен («Каролина Харрикейнз»), Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»), Алекс Ньюхук («Монреаль Канадиенс»), Мэтт Болди («Миннесота Уайлд») и ещё один нападающий «Вегаса» канадец Митчелл Марнер.

После этой победы «Вегас» вырвался вперёд (1-0) в серии полуфинале плей-офф НХЛ.

Материалы по теме
Гол Дорофеева помог «Вегасу» с победы стартовать в серии с «Колорадо». Ничушкин забил

Маршана посадили на Кубок Стэнли:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android