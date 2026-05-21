Видео 10-й шайбы Дорофеева в текущем плей-офф НХЛ. Россиянин забил в четвёртом матче кряду

Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев отметился заброшенной шайбой в первом матче полуфинала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Колорадо Эвеланш» (4:2).

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
21 мая 2026, четверг. 03:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
2 : 4
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Коглан (Саад, Сиссонс) – 32:29     0:2 Дорофеев (Марнер, Гертл) – 35:02 (pp)     0:3 Хауден (Хаттон) – 41:34     1:3 Ничушкин (Колтон) – 45:53     2:3 Ландеског (Маккиннон, Тэйвз) – 57:39 (pp)     2:4 Дауд (Айкел) – 59:15    

На 35-й минуте встречи россиянин поразил ворота соперника с передач Митчелла Марнера и Томаша Гертла. Данная шайба стала второй в матче. Это 10-й гол Павла в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видео голевой комбинации, которую завершил Дорофеев.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Дорофеев отметился заброшенными шайбами в четвёртом матче подряд. В Кубке Стэнли — 2026 у российского форварда на текущий момент 12 (10+2) очков в 13 встречах.

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
