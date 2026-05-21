Видео 10-й шайбы Дорофеева в текущем плей-офф НХЛ. Россиянин забил в четвёртом матче кряду

Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев отметился заброшенной шайбой в первом матче полуфинала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Колорадо Эвеланш» (4:2).

На 35-й минуте встречи россиянин поразил ворота соперника с передач Митчелла Марнера и Томаша Гертла. Данная шайба стала второй в матче. Это 10-й гол Павла в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видео голевой комбинации, которую завершил Дорофеев.

Дорофеев отметился заброшенными шайбами в четвёртом матче подряд. В Кубке Стэнли — 2026 у российского форварда на текущий момент 12 (10+2) очков в 13 встречах.