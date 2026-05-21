Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Дорофеев повторил достижение, ранее покорявшееся лишь четырежды в истории «Вегаса»

Дорофеев повторил достижение, ранее покорявшееся лишь четырежды в истории «Вегаса»
Комментарии

Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев отличился заброшенной шайбой в первом матче полуфинала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Колорадо Эвеланш» (4:2) и вошёл в историю клуба из Парадайса в Кубке Стэнли.

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
21 мая 2026, четверг. 03:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
2 : 4
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Коглан (Саад, Сиссонс) – 32:29     0:2 Дорофеев (Марнер, Гертл) – 35:02 (pp)     0:3 Хауден (Хаттон) – 41:34     1:3 Ничушкин (Колтон) – 45:53     2:3 Ландеског (Маккиннон, Тэйвз) – 57:39 (pp)     2:4 Дауд (Айкел) – 59:15    

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Дорофеев стал пятым игроком в истории франшизы, забившим двузначное количество голов в плей-офф североамериканской лиги. В его активе 10 голов в текущем розыгрыше. Ранее этой отметки за всю историю «Вегаса» добились лишь четыре игрока — все в сезоне-2022/2023, когда команда выиграла Кубок Стэнли: Джонатан Маршессо — 13 шайб, Вильям Карлссон и Марк Стоун — по 11, Чандлер Стивенсон — 10.

Дорофеев отметился заброшенными шайбами в четвёртом матче подряд. В Кубке Стэнли — 2026 у российского форварда на текущий момент 12 (10+2) очков в 13 встречах.

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Видео
Видео 10-й шайбы Дорофеева в текущем плей-офф НХЛ. Россиянин забил в четвёртом матче кряду
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android