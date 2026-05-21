Дорофеев повторил достижение, ранее покорявшееся лишь четырежды в истории «Вегаса»

Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев отличился заброшенной шайбой в первом матче полуфинала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Колорадо Эвеланш» (4:2) и вошёл в историю клуба из Парадайса в Кубке Стэнли.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Дорофеев стал пятым игроком в истории франшизы, забившим двузначное количество голов в плей-офф североамериканской лиги. В его активе 10 голов в текущем розыгрыше. Ранее этой отметки за всю историю «Вегаса» добились лишь четыре игрока — все в сезоне-2022/2023, когда команда выиграла Кубок Стэнли: Джонатан Маршессо — 13 шайб, Вильям Карлссон и Марк Стоун — по 11, Чандлер Стивенсон — 10.

Дорофеев отметился заброшенными шайбами в четвёртом матче подряд. В Кубке Стэнли — 2026 у российского форварда на текущий момент 12 (10+2) очков в 13 встречах.