Видео второго гола Валерия Ничушкина в текущем розыгрыше Кубка Стэнли

Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин отметился заброшенной шайбой в первом матче полуфинала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Вегас Голден Найтс» (2:4).

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
21 мая 2026, четверг. 03:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
2 : 4
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Коглан (Саад, Сиссонс) – 32:29     0:2 Дорофеев (Марнер, Гертл) – 35:02 (pp)     0:3 Хауден (Хаттон) – 41:34     1:3 Ничушкин (Колтон) – 45:53     2:3 Ландеског (Маккиннон, Тэйвз) – 57:39 (pp)     2:4 Дауд (Айкел, Андерссон) – 59:15    

На 46-й минуте встречи россиянин поразил ворота соперника с передачи Росса Колтона. Данная шайба стала первой для команды из Денвера в матче. Отметим, что это вторая шайба Валерия в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видео голевой комбинации, которую завершил Ничушкин.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Всего в Кубке Стэнли — 2026 у российского форварда на текущий момент 4 (2+2) очка в 10 встречах.

