Видео второго гола Валерия Ничушкина в текущем розыгрыше Кубка Стэнли

Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин отметился заброшенной шайбой в первом матче полуфинала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Вегас Голден Найтс» (2:4).

На 46-й минуте встречи россиянин поразил ворота соперника с передачи Росса Колтона. Данная шайба стала первой для команды из Денвера в матче. Отметим, что это вторая шайба Валерия в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видео голевой комбинации, которую завершил Ничушкин.

Всего в Кубке Стэнли — 2026 у российского форварда на текущий момент 4 (2+2) очка в 10 встречах.