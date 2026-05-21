В ночь на 21 мая прошёл один матч третьего раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты матчей 1/2 финала плей-офф НХЛ на 21 мая 2026 года:
«Колорадо Эвеланш» — «Вегас Голден Найтс» — 2:4.
Счёт в парах третьего раунда Кубка Стэнли — 2026:
Западная конференция:
«Колорадо Эвеланш» — «Вегас Голден Найтс» — 0-1.
Восточная конференция:
«Каролина Харрикейнз» — «Монреаль Канадиенс» — 0-0.
Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Флорида Пантерз», не попавшая в этом сезоне в плей-офф. Розыгрыш Кубка Стэнли завершится в июне 2026 года.