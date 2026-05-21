В «Баффало» объяснили решение продлить контракт с главным тренером Линди Раффом

Генеральный менеджер «Баффало Сэйбрз» Ярмо Кекяляйнен объяснил решение продлить контракт с главным тренером Линди Раффом на два года.

«Продление контракта с Линди было очевидным решением. Он отлично поработал со своим штабом. Думаю, мы впервые заговорили об этом, вероятно, в Лос-Анджелесе во время той поездки, а затем продолжили переговоры. Он хотел сосредоточиться на плей-офф, но когда дело дошло до конца, разговор был довольно быстрым и простым. Думаю, мы всегда хотели одного и того же, поэтому всё прошло легко. Я очень горжусь всей командой и тем, через что мы прошли, как многому научились. Очевидно, сейчас мы не там, где хотим быть, и разочарование продлится некоторое время, но мы провели итоговые встречи с Линди вместе, и я просто не могу не подчеркнуть им и всем остальным, насколько я рад будущему этой команды и потенциалу, который у нас есть», — цитирует Кекяляйнена пресс-служба клуба.