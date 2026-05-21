Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Дорофеев прокомментировал победу «Вегаса» над «Колорадо» в стартовом матче 1/2 финала КС

Дорофеев прокомментировал победу «Вегаса» над «Колорадо» в стартовом матче 1/2 финала КС
Комментарии

Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев поделился эмоциями от победы на выезде в первом матче 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Колорадо Эвеланш». Счёт встречи 4:2. Дорофеев забросил в данной игре одну шайбу.

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
21 мая 2026, четверг. 03:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
2 : 4
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Коглан (Саад, Сиссонс) – 32:29     0:2 Дорофеев (Марнер, Гертл) – 35:02 (pp)     0:3 Хауден (Хаттон) – 41:34     1:3 Ничушкин (Колтон) – 45:53     2:3 Ландеског (Маккиннон, Тэйвз) – 57:39 (pp)     2:4 Дауд (Айкел, Андерссон) – 59:15    

«Это была просто невероятная игра. Марнер? Да, он очень техничный парень, всегда отлично владеет шайбой и может создавать такие моменты. Думаю, когда серия начинается на выезде, всегда хочется взять победу в первой игре — тогда у тебя есть шанс начать с 0:0 и ехать на вторую встречу уже с преимуществом в одну победу. Так что хорошо, что нам это удалось», — приводит слова Дорофеева официальный сайт коллектива из Парадайса.

«Вегас Голден Найтс» повёл в серии со счётом 1-0. Следующий матч состоится также в Денвере 23 мая. На данный момент в активе россиянина 12 (10+2) очков в 13 встречах плей-офф НХЛ.

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Дорофеев повторил достижение, ранее покорявшееся лишь четырежды в истории «Вегаса»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android