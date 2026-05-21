Дорофеев прокомментировал победу «Вегаса» над «Колорадо» в стартовом матче 1/2 финала КС

Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев поделился эмоциями от победы на выезде в первом матче 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Колорадо Эвеланш». Счёт встречи 4:2. Дорофеев забросил в данной игре одну шайбу.

«Это была просто невероятная игра. Марнер? Да, он очень техничный парень, всегда отлично владеет шайбой и может создавать такие моменты. Думаю, когда серия начинается на выезде, всегда хочется взять победу в первой игре — тогда у тебя есть шанс начать с 0:0 и ехать на вторую встречу уже с преимуществом в одну победу. Так что хорошо, что нам это удалось», — приводит слова Дорофеева официальный сайт коллектива из Парадайса.

«Вегас Голден Найтс» повёл в серии со счётом 1-0. Следующий матч состоится также в Денвере 23 мая. На данный момент в активе россиянина 12 (10+2) очков в 13 встречах плей-офф НХЛ.