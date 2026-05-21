«Ак Барс» — «Локомотив»: во сколько начало, где смотреть трансляцию 6-го матча финала

Сегодня, 21 мая, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» пройдёт шестой матч финальной серии Кубка Гагарина — 2026 между местным «Ак Барсом» и ярославским «Локомотивом». Игра начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На данный момент счёт в серии 3-2 в пользу «Локомотива». Действующие обладатели Кубка Гагарина оказались сильнее в первом матче (3:1), казанцы — во втором (5:1). В третьей игре победу праздновали ярославцы (4:1), в четвёртой — «Ак Барс» (2:1). Пятый матч выиграл «Локомотив» (4:1). На стадии полуфиналов «Локомотив» в семи матчах сломил сопротивление омского «Авангарда», отыгравшись по ходу серии со счёта 1-3. «Ак Барс» в пяти матчах (4-1) оказался сильнее магнитогорского «Металлурга».