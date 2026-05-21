Торторелла оценил победу «Вегаса» в первом матче финала конференции с «Колорадо»

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Джон Торторелла прокомментировал победу в первом матче финала Западной конференции с «Колорадо Эвеланш» (4:2, 1-0).

«Приехать в этот дворец против такой команды в такой ситуации, когда они пытаются нас атаковать, — я думаю, наш первый период был хорош. Это был хороший выездной период для нас. Послушайте, у нас были серьёзные недостатки. Мы ни в коем случае не сыграли безупречно. Мы забили несколько важных голов, сделали несколько отличных сейвов в ключевые моменты. Нам ещё есть над чем работать. Приятно одержать первую победу, но нам предстоит много работы, когда мы играем против такой команды», — цитирует Тортореллу пресс-служба клуба.