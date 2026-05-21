Торторелла оценил победу «Вегаса» в первом матче финала конференции с «Колорадо»
Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Джон Торторелла прокомментировал победу в первом матче финала Западной конференции с «Колорадо Эвеланш» (4:2, 1-0).
НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
21 мая 2026, четверг. 03:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
2 : 4
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Коглан (Саад, Сиссонс) – 32:29 0:2 Дорофеев (Марнер, Гертл) – 35:02 (pp) 0:3 Хауден (Хаттон) – 41:34 1:3 Ничушкин (Колтон) – 45:53 2:3 Ландеског (Маккиннон, Тэйвз) – 57:39 (pp) 2:4 Дауд (Айкел, Андерссон) – 59:15
«Приехать в этот дворец против такой команды в такой ситуации, когда они пытаются нас атаковать, — я думаю, наш первый период был хорош. Это был хороший выездной период для нас. Послушайте, у нас были серьёзные недостатки. Мы ни в коем случае не сыграли безупречно. Мы забили несколько важных голов, сделали несколько отличных сейвов в ключевые моменты. Нам ещё есть над чем работать. Приятно одержать первую победу, но нам предстоит много работы, когда мы играем против такой команды», — цитирует Тортореллу пресс-служба клуба.
