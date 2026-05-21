Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Нужно проявлять жажду победы с начала игры». Беднар — о поражении «Колорадо» от «Вегаса»

«Нужно проявлять жажду победы с начала игры». Беднар — о поражении «Колорадо» от «Вегаса»
Комментарии

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар прокомментировал поражение в первом матче финала Западной конференции с «Вегас Голден Найтс» (2:4, 0-1).

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
21 мая 2026, четверг. 03:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
2 : 4
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Коглан (Саад, Сиссонс) – 32:29     0:2 Дорофеев (Марнер, Гертл) – 35:02 (pp)     0:3 Хауден (Хаттон) – 41:34     1:3 Ничушкин (Колтон) – 45:53     2:3 Ландеског (Маккиннон, Тэйвз) – 57:39 (pp)     2:4 Дауд (Айкел, Андерссон) – 59:15    

«Я думаю, временами мы играли хорошо, а временами недостаточно хорошо. Например, начало игры, хорошая энергия, хороший темп, но, думаю, мы сбавили обороты на 20 минут. Я хотел бы видеть ту же активность и напористость, которые мы демонстрировали в третьем периоде, на протяжении более длительных отрезков. Нам есть над чем поработать перед второй игрой.

Нужно проявлять жажду победы с начала игры. Мы все знаем, насколько важны эти игры, и каждая игра, особенно следующая, которая станет нашей второй домашней игрой, когда мы проигрываем с разницей в одну победу. Не должно быть сложно поддерживать этот напор, и есть несколько вещей, которые являются строительными блоками нашей команды и нашей командной идентичности, и я думаю, мы можем делать это более последовательно, что поможет нам в начале игры», — цитирует Беднара пресс-служба клуба.

Материалы по теме
Дорофеев продолжает разрывать в плей-офф НХЛ! «Вегас» взял первый матч финала Запада
Дорофеев продолжает разрывать в плей-офф НХЛ! «Вегас» взял первый матч финала Запада
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android