«Мы способны играть лучше». Маккиннон — о поражении «Колорадо» в первом матче с «Вегасом»
Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон высказался о поражении в первом матче финала Западной конференции с «Вегас Голден Найтс» (2:4, 0-1).
НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
21 мая 2026, четверг. 03:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
2 : 4
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Коглан (Саад, Сиссонс) – 32:29 0:2 Дорофеев (Марнер, Гертл) – 35:02 (pp) 0:3 Хауден (Хаттон) – 41:34 1:3 Ничушкин (Колтон) – 45:53 2:3 Ландеског (Маккиннон, Тэйвз) – 57:39 (pp) 2:4 Дауд (Айкел, Андерссон) – 59:15
«Мы просто были не в форме. Мы плохо реализовали свои моменты, у нас были хорошие шансы. Соперник тоже мало что создал у наших ворот. В игре мало что происходило, а потом они забили несколько голов. Конечно, у них очень хорошая команда, но я думаю, что мы сами себе навредили. Как я уже сказал, реализация должна быть лучше. Очевидно, мы способны играть лучше», — цитирует Маккиннона пресс-служба клуба.
Второй матч серии пройдёт в ночь на 23 мая на площадке «Колорадо».
