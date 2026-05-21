«Мы способны играть лучше». Маккиннон — о поражении «Колорадо» в первом матче с «Вегасом»

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон высказался о поражении в первом матче финала Западной конференции с «Вегас Голден Найтс» (2:4, 0-1).

«Мы просто были не в форме. Мы плохо реализовали свои моменты, у нас были хорошие шансы. Соперник тоже мало что создал у наших ворот. В игре мало что происходило, а потом они забили несколько голов. Конечно, у них очень хорошая команда, но я думаю, что мы сами себе навредили. Как я уже сказал, реализация должна быть лучше. Очевидно, мы способны играть лучше», — цитирует Маккиннона пресс-служба клуба.

Второй матч серии пройдёт в ночь на 23 мая на площадке «Колорадо».