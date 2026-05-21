Капитан «Колорадо» Ландеског отметил игру вратаря «Вегаса» Харта в первом матче серии

Капитан «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског прокомментировал поражение в первом матче финала Западной конференции с «Вегас Голден Найтс» (2:4, 0-1) и отметил игру вратаря Картера Харта, отразившего 36 бросков и признанного первой звездой встречи.

«Перед началом третьего периода и несмотря на то что соперник повёл со счётом 3:0 в начале периода, мы всё ещё были полны уверенности. Мы просто продолжали давить. Мы знаем, что у нас достаточно атакующего потенциала, чтобы создавать голевые моменты и давать хорошие возможности для бросков. Думаю, сегодня вратарь Картер Харт сыграл за них очень хорошо», — цитирует Ландескога пресс-служба клуба.

Второй матч серии пройдёт в ночь на 23 мая на площадке «Колорадо».