Капитан «Колорадо» Ландеског отметил игру вратаря «Вегаса» Харта в первом матче серии
Капитан «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског прокомментировал поражение в первом матче финала Западной конференции с «Вегас Голден Найтс» (2:4, 0-1) и отметил игру вратаря Картера Харта, отразившего 36 бросков и признанного первой звездой встречи.

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
21 мая 2026, четверг. 03:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
2 : 4
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Коглан (Саад, Сиссонс) – 32:29     0:2 Дорофеев (Марнер, Гертл) – 35:02 (pp)     0:3 Хауден (Хаттон) – 41:34     1:3 Ничушкин (Колтон) – 45:53     2:3 Ландеског (Маккиннон, Тэйвз) – 57:39 (pp)     2:4 Дауд (Айкел, Андерссон) – 59:15    

«Перед началом третьего периода и несмотря на то что соперник повёл со счётом 3:0 в начале периода, мы всё ещё были полны уверенности. Мы просто продолжали давить. Мы знаем, что у нас достаточно атакующего потенциала, чтобы создавать голевые моменты и давать хорошие возможности для бросков. Думаю, сегодня вратарь Картер Харт сыграл за них очень хорошо», — цитирует Ландескога пресс-служба клуба.

Второй матч серии пройдёт в ночь на 23 мая на площадке «Колорадо».

