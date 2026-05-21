«Нашу команду невозможно запугать». Главный тренер МХК «Спартак» о массовой драке с «Локо»
Главный тренер МХК «Спартак» Александр Барков высказался о массовой стычке после окончания четвёртого матча финала Кубка Харламова с «Локо».

Olimpbet МХЛ – плей-офф . Финал. 4-й матч
20 мая 2026, среда. 19:00 МСК
МХК Спартак
Москва
Окончен
2 : 3
ОТ
Локо
Ярославль
0:1 Пустовой – 02:26 (5x5)     0:2 Дудоров (Зилев, Елезов) – 13:13 (5x4)     1:2 Рыбенок (Сысоев, Гаврилов) – 30:07 (5x4)     2:2 Кожушко (Котляров, Плесовских) – 38:20 (5x4)     2:3 Эльблаус (Лутцев, Дудоров) – 62:23 (5x4)    

– Как вы отнеслись к произошедшему после решающего гола?
– Я считаю, что в хоккее уместны любые ситуации. Играют молодые парни, у которых есть самолюбие. Если им что-то не нравится в поведении соперника, они выплёскивают свои эмоции вот в такое. Ничего страшного в том эпизоде не произошло – ну потолкались ребята. Болельщики хотят видеть накал страстей в плей-офф. Это ведь не хоккей на траве, где никто никого не трогает. Здесь идёт борьба, а любой силовой приём – это мастерство, которое оценивается зрителями.

– Эмоции могут перейти в следующий матч. Будете успокаивать своих игроков, чтобы они не задирались в Ярославле с первых минут?
– Конечно. Мы постоянно напоминаем ребятам, что должна присутствовать холодная голова. Лишние удаления, как вы сами видели, влияют на исход матча, а то и всей серии. Будем говорить игрокам, чтобы они не поддавались на провокации и сами не нарушали правила.

– После победы и потасовки в следующем матче у «Локо» может быть эмоциональное преимущество.
– Нашу команду невозможно запугать: ребята прошли огонь, воду и медные трубы. У нас в составе бойцы, «Спартак» команда с характером. Мы отдохнём и подготовимся. Сейчас как раз то время, когда нужно собрать все силы в кулак, выйти и начать играть с 0:0, — цитирует Баркова пресс-служба МХЛ.

