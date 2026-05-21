«Сопернику надо думать, что говорить». Форвард МХК «Спартак» — о стычке с игроками «Локо»

Нападающий МХК «Спартак» Александр Плесовских высказался после четвёртого матча финальной серии Кубка Харламова с «Локо» (2:3 ОТ, 2-2). После гола в овертайме произошла массовая драка.
«Всё нормально, будем продолжать играть, ничего страшного не случилось. Может, где-то лишнего их игроки сказали, и за это они получили. Просто надо думать, что говорить на льду. Началось всё не просто так.
Игра соперника не изменилась никак. Просто в начале матча мы допустили свои ошибки, из-за чего и пропустили. Потом вернулись в игру, держали её под контролем, затем неудачный рикошет, не повезло в овертайме. На каждую игру надо выходить, не вспоминая, что было в предыдущей. Каждая игра как новая, в которой нужно победить, отдать ей все силы», – цитирует Плесовских ТАСС.
- 21 мая 2026
