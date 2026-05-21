Рябыкин: «Локомотив» во вторых периодах финала нагло переигрывает «Ак Барс»

Экс-тренер «Авангарда» и «Локомотива» Дмитрий Рябыкин высказался об игре ярославцев в финале Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (3-2).

– На чём Хартли делает основной тренерский акцент сейчас, в решающей серии плей-офф? Это физика, психология или, может быть, какие-то тактические моменты?

– Всё вместе. Но самое главное в ключевых матчах, когда на кону стоит многое – это психология. Если посмотреть внимательно на эту финальную серию с Казанью, то стоит обратить внимание, что «Локомотив» во вторых периодах просто нагло переигрывает «Ак Барс».

Это говорит о том, что в первом перерыве Боб находит нужные слова и подходы, чтобы ярославские игроки резко взвинчивали темп. Нередко именно этот игровой отрезок становится ключевым и приносит железнодорожникам победный результат.

– Вторая двадцатиминутка — это тот отрезок, когда у команд дальняя скамейка и не так легко проводить смены, если долго нет остановки игры…

– Да, совершенно верно. Здесь можно использовать такой элемент, как наложение своего более свежего звена на уже уставшее у соперника. Твоя команда получает преимущество в движении, которое можно успешно использовать. «Локомотив» в этом компоненте хорошо играет», – цитирует Рябыкина «МК-Спорт».