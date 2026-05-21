Каюмов — об «Ак Барсе»: я родом из Татарстана, для меня это особенная серия

Нападающий «Локомотива» Артур Каюмов заявил, что для него серия с «Ак Барсом» является особенной, так как он родом из Татарстана.

«Конечно, для меня это особенная серия. Я родом из Татарстана, поэтому очень хорошо, что попался такой соперник. Рушан Рафиков татарский не понимает, а я понимаю. Родителям хочу передать большой привет, спасибо им огромное.

Столько эмоций, переживаний, дорогого стоит. Семья, к сожалению, не смогла приехать, родные, но вот друзья, с кем детство проводил, на матчах в Казани были. Рәхмәт бик зур. (Спасибо большое – тат.)», – сказал Каюмов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

